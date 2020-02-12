В Минздраве допустили заморозку цен на медицинские маски в России

Фото: Fabian Strauch / Global Look Press

Минздрав России рассмотрит вариант заморозки цен на маски из-за повышения стоимости изделий на фоне вспышки коронавируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников на пресс-конференции «Молодежки ОНФ», передает ТАСС.

По его словам, Минздрав рассмотрит все варианты регулирования ситуации с повышением цен на маски.

Замминистра напомнил, что государство может на 90 дней фиксировать цены на определенный вид продукции. «Это могут быть <...> меры, которые уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие, например, необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф и так далее», — пояснил он.

Костенников также добавил, что ведомство может заложить маски в госрезерв на случай дефицита изделий в стране.