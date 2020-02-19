Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 12:12
Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию Общество, 23:18 Клишас допустил включение положений о семье и вере в текст Конституции Политика, 23:13 В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир» Общество, 23:09 Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса Общество, 23:04 Reuters узнал о прогнозе G20 по влиянию коронавируса на мировую экономику Экономика, 22:50 Синоптики назвали сроки завершения аномально теплой погоды в России Общество, 22:42 Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба Общество, 22:29 Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким Спорт, 22:19 Небензя потребовал от западных стран прекратить защищать боевиков в Сирии Политика, 22:01 Трамп объявил об отставке замглавы Пентагона Джона Руда Политика, 21:59 Бывший глава судей РФС Егоров возглавил Федерацию футбола Мордовии Спорт, 21:50 Минюст попросил правительство перенести внесение нового КоАП в Госдуму Общество, 21:38 Майор ВСУ сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии Общество, 21:34 Выписка эвакуированных из Китая россиян после карантина. Фоторепортаж Общество, 21:26 
Поправки в Конституцию ,  
0 

Клишас допустил включение положений о семье и вере в текст Конституции

Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, а также о вере и уважении к исторической памяти, могут быть включены в основной текст Конституции при внесении поправок. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

Клишас отметил, что соответствующие поправки будет необходимо внести в основной текст Конституции, если ее преамбулу решат не менять.

Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Политика

Разработкой поправкой в Конституцию занимается рабочая группа, которая была сформирована президентом Владимиром Путиным 15 января. В конце января сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников сообщил, что члены группы рассматривают вариант изменения преамбулы Конституции. О каких именно поправках идет речь, парламентарий не уточнил.

После этого, 1 февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Он отметил, что «большинство» в России верят в Бога и отметил, что это укрепляет нравственность. В Кремле, в свою очередь, заявили, что все возможные поправки, включая упоминание о Боге, должны обсуждаться в рабочей группе. 4 февраля Крашенинников не поддержал идею патриарха, отметив, что «Бог, если он есть в душе, то он есть».

Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России
Общество

С предложением о закреплении в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины выступал заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Крашенинников также усомнился в необходимости и этого шага. При этом 13 февраля Путин пообещал, что в России браком по-прежнему будут признавать союз мужчины и женщины. Президент отметил, что защита семьи — правильная идея, но необходимо обдумать «в каких формулировках и где это сделать».

Теги: Конституция, поправки, семья
Материалы по теме
Клишас допустил появление «федеральных территорий» в Конституции
Политика
Путин согласился обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций Думы
Политика
СМИ назвали тезисы Кремля для «агитации» за поправки в Конституцию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter