Клишас допустил включение положений о семье и вере в текст Конституции

Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, а также о вере и уважении к исторической памяти, могут быть включены в основной текст Конституции при внесении поправок. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

Клишас отметил, что соответствующие поправки будет необходимо внести в основной текст Конституции, если ее преамбулу решат не менять.

Разработкой поправкой в Конституцию занимается рабочая группа, которая была сформирована президентом Владимиром Путиным 15 января. В конце января сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников сообщил, что члены группы рассматривают вариант изменения преамбулы Конституции. О каких именно поправках идет речь, парламентарий не уточнил.

После этого, 1 февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Он отметил, что «большинство» в России верят в Бога и отметил, что это укрепляет нравственность. В Кремле, в свою очередь, заявили, что все возможные поправки, включая упоминание о Боге, должны обсуждаться в рабочей группе. 4 февраля Крашенинников не поддержал идею патриарха, отметив, что «Бог, если он есть в душе, то он есть».