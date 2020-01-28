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Поправки в Конституцию ,  
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В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

Ранее в преамбуле предлагали поменять слова о «многонациональном народе», а также внести слова о гордости за предков, страну и победы. В январе Госдума одобрила законопроект о внесении поправок
Павел Крашенинников (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения. «Скорее всего, будем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом парламентарий не уточнил, о каких именно поправках идет речь.

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан
Политика

Ранее с идеей внести изменения в преамбулу выступил другой член рабочей группы при президенте, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, термин «многонациональный народ» необходимо заменить на «многонародную российскую нацию».

Кроме того, лидер организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова предложила прописать в преамбуле Конституции «слова о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги предков». Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас уже заявил об обсуждении вопроса изменения преамбулы Основного закона.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
Общество

15 января во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, глава государства рекомендовал закрепить в Основном законе статус Госсовета, предоставить Госдуме полномочия по утверждению кандидатур премьер-министра, закрепить индексацию пенсий и размера МРОТ, запретить иметь гражданство иностранного государства и вида на жительство за рубежом для судей, депутатов и сенаторов, главы правительства и министров. После озвученных предложений для обсуждения поправок была сформирована рабочая группа из 75 человек.

20 января Путин внес законопроект с поправками в Конституцию на рассмотрение Госдумы. Уже спустя три дня, 23 января, документ был единогласно принят парламентариями в первом чтении. Второе чтение законопроекта может пройти в феврале.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Конституция РФ
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