В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

Ранее в преамбуле предлагали поменять слова о «многонациональном народе», а также внести слова о гордости за предков, страну и победы. В январе Госдума одобрила законопроект о внесении поправок

Павел Крашенинников (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения. «Скорее всего, будем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом парламентарий не уточнил, о каких именно поправках идет речь.

Ранее с идеей внести изменения в преамбулу выступил другой член рабочей группы при президенте, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, термин «многонациональный народ» необходимо заменить на «многонародную российскую нацию».

Кроме того, лидер организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова предложила прописать в преамбуле Конституции «слова о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги предков». Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас уже заявил об обсуждении вопроса изменения преамбулы Основного закона.