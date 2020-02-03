Кремль отреагировал на идею внести упоминание Бога в Конституцию

Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Предложение об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться рабочей группой по подготовке поправок к основному закону. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Он добавил, что комиссия должна учитывать все предложения и сформулировать общее мнение относительно уместности или неуместности тех или иных предложений.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию. По его словам, большинство граждан страны — «будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий» — верят в Бога. Патриарх отметил, что вера формирует нравственность, а потому должна быть отражена в Конституции.