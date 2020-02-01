Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию

По словам патриарха, можно начать дискуссию об этом, так как вера формирует нравственность у людей

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости». Он отметил, что «большинство» в России верят в Бога — будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий.

«Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

Он добавил, что вера в Бога формирует нравственность и поэтому должна, по его мнению, быть отражена в Основном законе.

Сейчас преамбула к Конституции звучит так: Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Президент России Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции 15 января во время послания к Федеральному собранию. Он, в частности, предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьер-министра и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, главы правительства и министров.