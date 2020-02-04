В рабочей группе выступили против внесения упоминания Бога в Конституцию

По словам Павла Крашенинникова, Бог есть «независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона». С предложением добавить упоминание ранее выступил патриарх Кирилл

Павел Крашенинников (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Дополнение Конституции России упоминанием о Боге нецелесообразно, заявил Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы, которой президент Владимир Путин поручил подготовку предложений по внесению поправок в Основной закон.

«Моя точка зрения, что Бог, если он есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет. Есть другие тексты, которым мы можем следовать», — отметил Крашенинников (цитата по «РИА Новости»).

Глава комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы также усомнился в необходимости закрепления в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины.

С предложением внести в Конституцию России упоминание о Боге выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — заявил патриарх на торжественном приеме по случаю одиннадцатой годовщины своей интронизации.