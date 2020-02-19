Минтруд назвал уровень индексации социальных пенсий в 2020 году

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1%, Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Котяков отметил, что индексация социальных пенсий производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший 2019 год. По его словам, также будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны и другие.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий», — заявил глава Минтруда. Он также уточнил, что расходы на индексацию в 2020 году составят 21,7 млрд руб. (2,41 млрд руб. в месяц).

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