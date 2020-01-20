Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

В проекте закона об изменении Конституции, который президент России Владимир Путин внес в Госдуму, содержится пункт о регулярной индексации пенсий. Это следует из опубликованного на сайте нижней палаты парламента документа.

Согласно проекту закона, президент предлагает дополнить ч. 6 ст. 75 Конституции формулировкой о проведении регулярной индексации пенсий в установленном федеральным законом порядке.

Кроме того, изменения в Основной закон (ч. 5 ст. 75) закрепляют минимальный размер оплаты труда. Он должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России. В этом же пункте содержится положение об индексации социальных пособий и выплат.

15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе выступления президент предложил внести изменения в Конституцию. В частности, он поддержал закрепление в Основном законе статуса Госсовета и выступил за передачу Госдуме права утверждать председателя правительства и вице-премьера. Кроме того, президент поддержал закрепление в Конституции нормы о регулярной индексации пенсий и размере МРОТ не ниже прожиточного минимума.