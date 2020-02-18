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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Сенатор Василий Иконников внес на рассмотрение Госдумы поправки, предусматривающие возврат индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2020 года. Документ размещен в базе данных нижней палаты.

Иконников пояснил, что индексацию выплат для работающих пенсионеров отменили в 2016 году из-за высокого уровня дефицита федерального бюджета, наблюдавшегося в то время. Сейчас же ситуация изменилась и таких оснований уже нет: в 2020 году в России ожидается профицит бюджета 876,1 млрд руб., из которых можно профинансировать предложенную инициативу, сообщается в документе.

В группе по Конституции пояснили поправку президента об индексации пенсий
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В своем послании Федеральному собранию в январе президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий. В рабочей группе пояснили президентские поправки, пояснив, что их принятие не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам. Это возможно лишь при внесении изменений в федеральный закон, добавили в ней.

Закон об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров был принят в 2015 году. С тех пор в России индексируются только выплаты для незанятых пенсионеров.

Теги: индексация пенсий, Госдума, пенсионеры
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