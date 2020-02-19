В Казахстане возбудили около 90 дел после беспорядков

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

В Казахстане завели около 90 уголовных дел после беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел страны Марат Кожаев, передает местное агентство Tengrinews.kz

«Каждый день количество уголовных дел добавляется, потому что выясняются новые (обстоятельства. — РБК). На сегодня порядка 90 уголовных дел (заведено) по разным эпизодам», — отметил Кожаев, добавив, что 11 из них возбуждены по ст. 99 УК РК (убийство).

Также уголовные дела завели за неповиновение сотрудникам полиции, избиение пожилого человека и другие нарушения закона. Кожаев подчеркнул, что общее число задержанных будет названо позднее.

По его словам, следователи допросили несколько сотен человек, также были проведены необходимые экспертизы. Следственные действия продолжаются.