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В Казахстане после массовых беспорядков сменился глава Жамбылской области

Аскар Мырзахметов (Фото: zhambyl.gov.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Аскара Мырзахметова от должности губернатора Жамбылской области. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Новым губернатором Жамбылской области стал Бердибек Сапарбаев, который занимал до этого должность заместителя премьер-министра Казахстана.

Массовые беспорядки в двух селах Жамбылской области Казахстана начались вечером 7 февраля. Им предшествовал конфликт местных жителей и полиции в селе Сортобе. В результате беспорядков погибли десять человек. Изначально сообщалось о восьми жертвах, но позже скончались еще два пострадавших.

По информации  местных властей, в драках со стрельбой участвовало около 1 тыс. человек, 47 человек задержали. 

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Как сообщили в МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт. По словам замминистра внутренних дел Алексея Калайчиди, жители не уступили друг другу дорогу.

По факту произошедшего МВД Казахстана возбудило уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках (ст. 272 УК Казахстана) и об убийстве (ст. 99).

Теги: Казахстан, массовые беспорядки, увольнение
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