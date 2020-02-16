В Московской патриархии ответили на слова протоиерея о гражданском браке

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленгорадский Савва (Тутунов) (Фото: moseparh.ru)

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) счел оскорбительным выражение главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, который раскритиковал женщин, соглашающихся на сожительство. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть социальный контекст, требующий определенной лексической этики. Использование подобного выражения в данном контексте считаю неприемлемым», — считает Тутунов.

Епископ отметил, что у современного общества имеются проблемы с ответственностью, однако «это не дает повод к высказанной характеристике». По его мнению, Смирнов справедливо указал на безответственность мужчин, которые не желают вступать в брак со своей избранницей.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, соглашающихся на сожительство, с «бесплатными проститутками». По его словам, таких женщин мужчины воспринимают как «временную утеху» и пользуются их «услугами» бесплатно. Священник отметил, что у мужчины не должны возникать трудности с вступлением в брак с женщиной, если он рассматривает ее в качестве своей будущей супруги.