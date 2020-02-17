Протоиерей Смирнов ответил на подачу заявления в СК против него

Протоиерей Димитрий Смирнов (Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press)

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, ранее резко высказавшийся о женщинах, состоящих в гражданском браке, заявил, что не боится заявления в Следственный комитет с требованием провести проверку его высказываний. Об этом священник рассказал РБК.

Накануне Смирнов раскритиковал женщин, состоящих в гражданском браке, сказав, что они выполняют роль «бесплатных проституток». По его словам, такие женщины становятся лишь «временной утехой» для мужчин.

После этого телеведущая и юрист Екатерина Гордон сообщила, что потребовала провести проверку слов протоиерея. Она написала заявление в московские прокуратуру, Следственный комитет и МВД. По ее словам, есть основания для привлечения священника к ответственности по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«А как мне относиться к заявлениям? Мне не страшно, потому что я выиграю этот суд, любой», — заявил в ответ на это Смирнов. Священник отметил, что на него часто пишут заявления. «Уже прокуратура наша смеется», — добавил он.

По его словам, в беседе он сказал, что виноваты во всем мужчины. «Совсем женщин не хотел оскорбить, а хотел, чтобы женщины не страдали, потому что они, истратив лучшие годы своей молодости на бессовестных мужчин, остаются одни», — рассказал он.