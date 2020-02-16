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Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.

Ранее он раскритиковал женщин, соглашающихся на сожительство, заявив, что мужчины пользуются их «услугами» бесплатно и видят в них не жен, а лишь «временную утеху». По словам Смирнова, мужчине не составляет труда зарегистрировать брак с женщиной, но если он не решается на это, то не рассматривает ее в качестве возможной супруги.

В РПЦ прокомментировали слова протоиерея о женщинах в гражданском браке
Общество

В РПЦ слова Смирнова объяснили «свойственной ему образной манерой». По мнению зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, протоиерей, вероятно, хотел привлечь внимание к психологическим травмам, которые такие женщины получают, когда их сожитель отказывается жениться и бросает их через некоторое время.

На высказывание Смирнова отреагировали и в Союзе женщин. Его заявление там назвали «глупым оскорблением», однако отметили, что в такой своеобразной, хоть и грубой форме тот пытался защитить ценности РПЦ — традиционную семью.

Теги: Гражданский брак, сожительство, РПЦ, новости РБК
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