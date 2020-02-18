Мать Винника обратилась к Макрону с просьбой защитить права ее сына

Александр Винник с матерью Верой Винник (Фото: Александр Малинов / ТАСС)

Мать находящегося под стражей во Франции россиянина Александра Винника обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой обеспечить права ее сына на беспристрастное и объективное разбирательство. Об этом она заявила на пресс-конференции в Париже, передает ТАСС.

«Прошу вас обеспечить равные с европейскими гражданами права, которых он в настоящее время лишен, на беспристрастное и объективное разбирательство», — написала Вера Винник в обращении к французскому президенту, которое она зачитала на пресс-конференции. Это обращение она передала в посольство России в Париже.

По ее словам, Александру Виннику не позволяют общаться с детьми и смертельно больной супругой под предлогом их вмешательства в расследование, а также обвиняют в преступлении, «к которому он не имеет ни малейшего отношения».

Винника задержали по запросу США в Греции, где его обвинили в мошенничестве на сумму более $4 млрд. Винник является основателем криптобиржи BTC-e, с помощью которой, по версии Минюста США, отмывали деньги преступные группировки. Экстрадиции Винника кроме США добивалась Россия и Франция.