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Посольство России в Париже предпримет демарш из-за нарушения прав Винника

Российское посольство во Франции готовится к дипломатическому демаршу в связи с нарушением прав россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Посольство России во Франции предпримет соответствующий демарш. Продолжим работу по обеспечению прав и интересов нашего соотечественника. Намерены добиваться от французских властей выдачи подозреваемого в Россию. И, конечно, соблюдения его прав», — сказала Захарова.

Она рассказала, что на протяжении трех суток консульским сотрудникам неоднократно отказывалось во встрече с российским гражданином, что является грубым нарушением Венской конвенции.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что это делается с целью психологического давления на Винника.

Александр Винник подозревается в отмывании $4 млрд. Его дело расследуется в России и США. Россиянина задержали в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. В январе 2020 года греческие власти выдали его Франции, где Винник подозревается в вымогательстве и краже личных данных.

29 января адвокат Винника Тимофей Мусатов сообщил, что французский суд решил оставить россиянина под арестом.

Теги: Франция, Россия, Александр Винник, демарш, посольство
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