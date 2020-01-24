Адвокат Винника сообщил о его критическом состоянии

Состояние здоровья экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника является критическим, сообщил РБК его адвокат Тимофей Мусатов.

«Он находится в тюремном блоке парижского госпиталя, к нему не допустили консула и врача. У него диагностирована нейрофилия, болезнь крови, он потерял 30% веса», — заявил Мусатов.

23 января верховный административный суд Греции признал законным решение Министерства юстиции страны экстрадировать Винника во Францию, где его обвиняют в вымогательстве и краже личных данных. На следующий день адвокат россиянина Зои Константопулу сообщила, что «пока греческие власти прячутся и делают вид, что ничего не знают», Винник находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Александра Винника задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. В Соединенных Штатах его обвиняют в мошенничестве на сумму более $4 млрд. По версии следствия, он похитил эти деньги в 2014 году после кибератаки на биржу Mt. Gox.