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Суд в Париже вновь оставил Винника под стражей

Суд в Париже отклонил апелляцию защиты и вновь остановил под стражей россиянина Александра Винника, подозреваемого в вымогательстве и краже личных данных. Об этом сообщила его греческий адвокат Зоя Константопулу, передает ТАСС.

Судьи отметили, что такое решение необходимо, чтобы «сохранить вещественные доказательства и предотвратить сговор между обвиняемым и его сообщниками». Сообщается, что в ходе заседания суд удалился для постановления решения, не дослушав речь Винника до конца.

Защита россиянина намерена вновь обжаловать вердикт апелляционного суда и считает, что заседание провели, только чтобы создать видимость его проведения. Константопулу назвала принятое судом решение «заранее согласованным», отметив, что история дела Винника в целом «складывается из серии предопределенных решений». С ней согласен и другой адвокат россиянина, Тимофей Мусатов. «Если в ходе разбирательства одна из сторон лишена права высказать свое мнение, то это репрессивная история, это не суд. Это заранее было вынесено решение, которое нужно просто было обосновать», — заявил он.

Винник был задержан по запросу США в Греции, где его обвинили в мошенничестве на сумму более $4 млрд. В конце января Верховный административный суд страны одобрил выдачу Винника Франции, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. 29 января парижский суд поддержал продление ареста россиянина.

В российском посольстве во Франции заявили о нарушении прав Винника: по данным дипмиссии, в течение трех дней дипломатам отказывали во встрече с россиянином. Позже посольство выразило протест МИД Франции из-за отказа допустить сотрудников дипмиссии и на заседания по делу Винника.

Теги: Александр Винник, Франция, суд, кибермошенничество
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