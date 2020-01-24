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Адвокат Винника сообщила о его тайном вывозе властями Греции в Париж

Гражданин России Александр Винник, ранее арестованный в Греции по запросу США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, был доставлен в одну из больниц Парижа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление адвоката Винника Зои Константопулу.

«Как сообщила мне моя французская коллега, пока греческие власти прячутся и делают вид, что ничего не знают, Александр находится в парижской больнице Hotel Dieu», — говорится в заявлении Константопулу, размещенном на ее странице в Facebook.

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23 января Верховный административный суд Греции признал законным решение Министерства юстиции страны экстрадировать Винника во Францию, где он проходит в качестве подозреваемого в вымогательстве и краже личных данных. В конце 2018 года греческий суд одобрил выдачу россиянина Франции, однако в декабре 2019 года исполнение решения суда приостановил Верховный административный суд Греции. 

Александр Винник был задержан в Греции по запросу США в июле 2017 года. Минюст США обвинил его в мошенничестве на сумму более $4 млрд. По версии следствия, он похитил эти деньги после кибератаки на биржу Mt. Gox в 2014 году. Помимо Греции, Франции и США дело Винника расследует и Россия. В мае 2018 года Винник признался российским правоохранителям в хищении 750 млн руб.

В декабря 2019 года административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.

Теги: Александр Винник, Франция, больница, адвокат, экстрадиция
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