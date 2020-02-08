Россия направила ноту протеста Франции из-за ситуации с Винником

Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста в связи с ситуацией с экстрадированным из Греции россиянином Александром Винником, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу дипмиссии Алексея Мешкова.

«Были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства», — заявил Мешков.

Посол добавил, что российская сторона потребовала от французских властей допускать представителей дипломатического ведомства на судебные заседания и ускорить рассмотрение запросы Генпрокуратуры России о выдаче Винника Москве.

По данным «РИА Новости», Винник начал выходить из 40-дневной голодовки и сейчас принимает пищу. Мешков рассказал, что россиянин имеет возможность звонить родственникам и адвокатам по согласованию с судьей. Также посол отметил, что отношение к Виннику корректное.

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