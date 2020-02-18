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«Дело ЮКОСа» ,  
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Представитель России допустил арест активов после решения суда по ЮКОСу

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Решение Апелляционного суда Гааги, которое вновь обязало Москву выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсаций, может стать основанием для ареста российских активов. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков, который представляет интересы России в судах по делу ЮКОСа за рубежом.

Отвечая на запрос агентства о возможном обращении бывших акционеров ЮКОСа в суды третьих стран об аресте российских активов, Кондаков сказал: «Могут, к сожалению, могут».

При этом, как отметил Кондаков в беседе с ТАСС, новое судебное решение не означает автоматического наложения ареста на российские активы по всему миру.

«Для этого нужно как минимум сперва обращаться в суды соответствующих стран с ходатайством о признании и приведении в исполнение арбитражного решения», — заявил Кондаков.

Он отметил, что в некоторых странах, например во Франции и Бельгии, признания местных судов для ареста активов не требуются.

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18 февраля Апелляционный суд Гааги восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. В 2014 году уже принималось такое решение в пользу экс-владельцев ЮКОСа, но спустя два года окружной суд Гааги его отменил. Теперь суд аннулировал последнее постановление.

В российском Минюсте уже заявили, что будут добиваться отмены этого решения. Представитель бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании Джонатан Хилл сообщил о намерении привести судебное решение в исполнение.

Теги: «дело ЮКОСа», Россия, арест
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