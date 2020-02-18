В Кремле не стали комментировать решение суда о выплатах по делу ЮКОСа

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Кремле пока не могут прокомментировать решение суда в Гааге о выплате Россией компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в размере $50 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это какая-то новая информация, я пока ей не владею, поэтому не могу ее комментировать», — сказа Песков по поводу судебного решения.

Ранее апелляционый суд в Нидерландах аннулировал решение окружного суда Гааги 2016 года, которое в свою очередь отменял постановление международного арбитража о выплате компенсации бывшим акционерам.

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