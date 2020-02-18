Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 13:32
ВЦИОМ назвал долю считающих себя добрыми россиян Общество, 13:31 Аваков предложил принять «закон о коллаборантах» до выборов в Донбассе Политика, 13:27 В Кремле выразили надежду на прояснение деталей столкновений в Донбассе Политика, 13:21 В Кремле не стали комментировать решение суда о выплатах по делу ЮКОСа Общество, 13:12 Без затрат и усилий. Как организовать прием криптовалюты в своем бизнесе Крипто, 13:10 Кремль заявил об отсутствии позиции по неприкосновенности экс-президентов Политика, 13:06 Tinder для поиска жилья: как PropTech-сервисы работают с клиентами Pro, 13:05 УЕФА показал мяч для плей-офф и финала Лиги чемпионов Спорт, 13:03 В Бангкоке во время стрельбы в торговом центре погиб один человек Общество, 12:59 В Буденновске СК завел дело против выбросившей ребенка из окна девушки Общество, 12:57 Гонщик Райан Ньюман попал в аварию на финише Daytona 500 Спорт, 12:55 Минюст пообещал оспорить решение суда в Гааге по ЮКОСу Политика, 12:51 Суд в Нидерландах восстановил компенсацию акционерам ЮКОСа на $50 млрд Общество, 12:37 Трутнев заявил об отставании России на шельфе по сравнению с «соседями» Политика, 12:32
«Дело ЮКОСа» ,  
0 

В Кремле не стали комментировать решение суда о выплатах по делу ЮКОСа

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Кремле пока не могут прокомментировать решение суда в Гааге о выплате Россией компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в размере $50 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это какая-то новая информация, я пока ей не владею, поэтому не могу ее комментировать», — сказа Песков по поводу судебного решения.

Минюст пообещал оспорить решение суда в Гааге по ЮКОСу
Политика

Ранее апелляционый суд в Нидерландах аннулировал решение окружного суда Гааги 2016 года, которое в свою очередь отменял постановление международного арбитража о выплате компенсации бывшим акционерам.

Материал дополняется

Теги: «дело ЮКОСа», выплаты, суд Гааги, Дмитрий Песков
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter