Экс-акционеры ЮКОСа заявили о намерении добиться выплат в $50 млрд

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Экс-владельцы нефтяной компании ЮКОС намерены добиваться выплат компенсаций в $50 млрд по решению Апелляционого суда Гааги. Об этом РБК сообщил представитель бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Джонатан Хилл.

«Мы изучим решение апелляционного суда во всех деталях. Сейчас уже можно сказать, что мы намерены приводить его в исполнение», — заявил Хилл.

Ранее 18 февраля в Гааге аннулировали предыдущее решение окружного суда от 2016 года, которое отменяло компенсации трем компаниям — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, ранее владевшим 51% акций ЮКОСа. Таким образом, Россию вновь обязали выплатить бывшим акционерам $50 млрд.

В российском Минюсте заявили, что будут обжаловать решение суда. В министерстве отметили, что не давали согласия на арбитражное разбирательство. По мнению российской стороны, суд проигнорировал неправомерное использование экс-акционерами ЮКОСа механизма договора к Энергетической хартии: Москва не ратифицировала его.