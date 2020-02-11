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Эвакуированные из Уханя россияне после карантина уедут в 44 города

Фото: ТАСС

Эвакуированные из Уханя россияне по окончании карантина разъедутся по 44 городам, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. Ее слова приводит местный портал «Тюменская линия».

Куликова рассказала, что большинство поедут в Москву — 33 человека. Также люди отправятся в Санкт-Петербург, Барнаул, Челябинск, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Самару, Улан-Удэ и другие города.

«Еще планируют свои маршруты домой или по делам граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана», — добавила она.

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Россиян эвакуировали из Уханя и провинции Хубэй, где распространился новый коронавирус, на прошлой неделе. В Тюменскую область прибыли 144 гражданина России, стран ЕАЭС и СНГ. На карантине они должны провести 14 дней, в это время они не могут выходить из комнат и общаться между собой. Исключение составляют семьи, живущие вместе.

По последним данным китайских властей, из-за коронавирусной инфекции умерли 1018 человек, заражены 42638 жителей Китая. Учитывая инфицированных во всех странах, число зараженных достигает 43,1 тыс.

Теги: карантин, Тюменская область, коронавирус
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