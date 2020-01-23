Верховный административный суд Греции одобрил выдачу Винника Франции

Верховный административный суд Греции признал законным решение Министерства юстиции страны экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию, сообщает греческая газета Kathimerini («Катимерини»).

Во Франции Винник подозревается в вымогательстве и краже личных данных. В конце 2018 года греческий суд разрешил его выдачу Парижу, однако в декабре 2019 года Верховный административный суд Греции исполнение этого решения приостановил. Кроме того, выдачи Винника добиваются США (по обвинению в отмывании денег и махинациях с биткоинами на сумму более $4 млрд) и Россия.

По данным «Катимерини», Верховный административный суд Греции отклонил апелляцию Винника, который просил отменить решение главы Министерства юстиции страны Константиноса Циараса о том, что россиянин подлежит выдаче сначала Франции, затем США и лишь после этого России. Суд признал, что в случае, когда выдачи подозреваемого добиваются несколько стран, Минюст может самостоятельно определять порядок выдачи. При этом суд отметил чрезвычайно малую вероятность того, что после выдачи Винника в Россию он мог бы быть выдан в другие страны.

Накануне, 22 января, адвокат Винника Тимофей Мусатов сообщил «РИА Новости», что защита россиянина подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками. В тексте обращения говорится, что заключенного лишили возможности общаться с семьей и права на оказание медицинской помощи.