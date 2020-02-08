Защита Винника оспорила решение парижского суда о продлении ареста

Александр Винник (Фото: Alexandros Avramidis / Reuters)

Защита россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве, подала апелляцию на решение парижского суда оставить его под стражей. Об этом сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов, передает ТАСС.

Юрист отметил, что суд рассмотрит обращение в ближайшие десять дней. Кроме того, по словам Мусатова, защита добивается отзыва или корректировки решения министра юстиции Греции о выдаче россиянина Франции. Адвокат уточнил, что 12 февраля защита собирается провести в Афинах пресс-конференцию, на которой представят «несостыковки и нарушения процедуры экстрадиции».

Александра Винника задержали в Греции по запросу США, где его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше $4 млрд. В конце января Верховный административный суд Греции признал законной экстрадицию россиянина во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве. 29 января суд в Париже поддержал продление ареста Винника.

30 января российское посольство во Франции сообщило о нарушении прав Винника, в частности о недопущении к нему сотрудников консульства. В посольстве отметили, что собираются добиваться выдачи Винника в Россию и соблюдения его прав. Позднее, 8 февраля, российское посольство направило в МИД Франции ноту протеста из-за отказа в допуске сотрудников дипведомства на заседания по делу россиянина.

