Адвокат сообщил о решении французского суда по делу Винника

Суд в Париже оставил под стражей россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Тимофей Мусатов, передает ТАСС.

Таким образом суд поддержал прошение прокуратуры о продлении ареста Винника. Защита подсудимого намерена подавать апелляцию на вынесенное решение.

Мусатов отметил, что во Франции «сложно будет отстаивать его права, поскольку мнение его адвокатов и его самого даже никого не интересуют».

Гражданин России Александр Винник был задержан в Греции по запросу Соединенных Штатов, где его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше $4 млрд. Дело Винника также расследуется в России. В 2018 подсудимый признавался в хищении 750 млн руб. и выражал желание о «добровольной» экстрадиции в Россию. В конце января Греция выдала Винника Франции, где он проходит по делу о вымогательстве и краже личных данных.