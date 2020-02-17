Минобороны сообщило о возобновлении совместных патрулей России и Турции

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Россия и Турция продолжили проведения совместного патрулирования на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту в провинции Хасеке», — говорится в сообщении.

В начале февраля СМИ писали, что Россия и Турция отменили совместное патрулирование на севере Сирии. Впоследствии Hurriyet и Reuters сообщили, что причиной стали погодные условия.

В Минобороны России отмечали, что 3 февраля турецкие военнослужащие не прибыли для участия в совместном патрулировании, поэтому российская военная полиция самостоятельно выполнила мероприятия в Алеппо. 6 февраля турецкие силы вновь не участвовали в совместном патрулировании в Сирии. В связи с этим российские военные вновь выполнили его самостоятельно в провинциях Алеппо и Хасеке. В сообщении от 17 февраля также говорится, что патрулирование в провинции Алеппо осуществлялось российской военной полицией самостоятельно.