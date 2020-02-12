Кремль заявил о невыполнении Турцией обязательств по Сирии

Сирийцы и турецкие войска недалеко от Идлиба (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Турция по сочинскому меморандому брала на себя обязательство обеспечить прекращение деятельности боевиков в Идлибе, однако они продолжают атаки, подчеркнул он.

«В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе», — напомнил Песков. Сейчас Москва констатирует, что эти группировки «наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов объектов России».

«Это является недопустимым, и это идет вразрез с сочинскими договоренностями», — подчеркнул Песков.

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