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Политика ,  
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СМИ узнали об отмене патрулирования России и Турции в Сирии из-за погоды

По информации военных источников, совместное патрулирование России и Турции в Сирии было отложено из-за плохих погодных условий, а не обстрела турецких военных сирийскими правительственными силами ранее
Фото: Baderkhan Ahmad / AP

Совместное патрулирование России и Турции в северной части Сирии было отменено из-за погодных условий, а не из-за атак на турецких военных ранее. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на военные источники. Информация также появилась у Reuters, издание также ссылается на турецкие военные источники.

Как сообщило Hurriyet, Турция не прекращает своего участия в процессе совместного с Россией патрулирования.

3 февраля турецкие СМИ сообщили об отмене патрулирования в районе города Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирии, на границе с Турцией. Причины отмены не назывались.

СМИ сообщили об отмене совместного патрулирования России и Турции в Сирии
Политика

Однако, по информации Минобороны России, 3 февраля турецкие военные не прибыли для участия в патрулировании, поэтому российские военные выполнили его сами. Патрулирование прошло без происшествий, говорилось в сообщении ведомства.

Через три дня, 6 февраля, турецкие военнослужащие вновь не участвовали в патрулировании, сообщало Минобороны.

Турция и Россия осуществляют совместное патрулирование в Сирии в рамках меморандума, который согласовали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи в октябре 2019 года.

Ранее турецкие военные попали под обстрел сирийской армии в провинции Идлиб. Первоначально Турция сообщала о четырех погибших, затем — о восьми. В качестве ответного удара турецкие силы атаковали позиции сирийских войск и «нейтрализовали» 76 военных Сирии, по словам министра обороны Турции Хулуси Акара.

После инцидента Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстрел в Идлибе и координацию совместных действий в Сирии.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Сирия, Турция, военный патруль
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