СМИ узнали об отмене патрулирования России и Турции в Сирии из-за погоды
Совместное патрулирование России и Турции в северной части Сирии было отменено из-за погодных условий, а не из-за атак на турецких военных ранее. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на военные источники. Информация также появилась у Reuters, издание также ссылается на турецкие военные источники.
Как сообщило Hurriyet, Турция не прекращает своего участия в процессе совместного с Россией патрулирования.
3 февраля турецкие СМИ сообщили об отмене патрулирования в районе города Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирии, на границе с Турцией. Причины отмены не назывались.
Однако, по информации Минобороны России, 3 февраля турецкие военные не прибыли для участия в патрулировании, поэтому российские военные выполнили его сами. Патрулирование прошло без происшествий, говорилось в сообщении ведомства.