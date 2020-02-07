СМИ узнали об отмене патрулирования России и Турции в Сирии из-за погоды

По информации военных источников, совместное патрулирование России и Турции в Сирии было отложено из-за плохих погодных условий, а не обстрела турецких военных сирийскими правительственными силами ранее

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

Совместное патрулирование России и Турции в северной части Сирии было отменено из-за погодных условий, а не из-за атак на турецких военных ранее. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на военные источники. Информация также появилась у Reuters, издание также ссылается на турецкие военные источники.

Как сообщило Hurriyet, Турция не прекращает своего участия в процессе совместного с Россией патрулирования.

3 февраля турецкие СМИ сообщили об отмене патрулирования в районе города Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирии, на границе с Турцией. Причины отмены не назывались.

Однако, по информации Минобороны России, 3 февраля турецкие военные не прибыли для участия в патрулировании, поэтому российские военные выполнили его сами. Патрулирование прошло без происшествий, говорилось в сообщении ведомства.