Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции

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Совет Госдумы продлил срок принятия поправок к законопроекту об изменении Конституции до 2 марта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По итогам заседания совета председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что профильный комитет будет продолжать работать и в региональную неделю. По его словам, будет сделано все, чтобы он мог полноценно проводить заседания.

Володин отметил, что второе чтение законопроекта о поправках может состояться 10 марта. «Этот вопрос будет отдельно обсуждаться на заседании совета Госдумы, после того как поступит последняя поправка», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции. Спустя три дня нижняя палата парламента одобрила проект в первом чтении. Первоначально срок предоставления поправок в законопроект должен был завершиться 6 февраля, однако затем его продлили до 14 февраля.