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Поправки в Конституцию ,  
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Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции

Фото: АГН «Москва»

Совет Государственной думы продлил срок внесения поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, передает ТАСС.

«Срок подачи поправок до 14 февраля продлили», — сказал Мельников. Он уточнил, что дата второго чтения законопроекта еще не назначена. Мельников также не исключил, что срок подачи поправок могут продлить еще раз.

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции 20 января. Через три дня нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении. Срок предоставления поправок в законопроект должен был завершиться 6 февраля. В документе президент предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, передать Госдуме право назначать премьер-министра и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, глав правительства и министров.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение по законопроекту может состояться в конце февраля или в начале марта.

Теги: поправки в Конституцию, Госдума
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