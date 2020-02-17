Юристы оценили предложение судьи не считать Россию правопреемницей СССР

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Эксперты в беседе с РБК прокомментировали мнение судьи Конституционного суда (КС) России Константина Арановского о том, что страна не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, в связи с чем Россию следует наделить конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям».

По словам исполнительного директора юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антона Бабенко, мнение и особое мнение судей КС не меняют содержания решений суда и не обладают такой же юридической силой. Бабенко отметил, что оба мнения, как правило, можно считать развернутой и серьезно доктринально обоснованной позицией судьи, принимаемой во внимание, в том числе иногда законодателями при подготовке законопроектов.

«В данном случае мнением был затронут важный вопрос о пределах правопреемствах России в отношении прав и обязанностей СССР, который редко поднимается в праве, поэтому мнение представляет собой интересный и хорошо обоснованный документ, который будет использоваться юристами при формировании своих правовых позиций», — отметил Бабенко.

В свою очередь юрист Enforce Law Company Владимир Черненко выразил мнение, что позиция судьи Арановского, изложенная на 10 страницах постановления Конституционного суда от 10 декабря 2019 года носит скорее исторический, чем юридический характер, и ее «стоило бы, наверное, опубликовать в каком-нибудь научном журнале, а не в постановлении органа, чьи решения имеют громадную юридическую силу».

«На первый взгляд мнение судьи носит откровенно абсурдный характер, ведь СССР со всеми его достоинствами и недостатками это все же определенный этап развития и становления современной России. Многие удивятся, но на сегодняшний день в силу этого самого правопреемства на территории России действуют правовые акты СССР, а также его международные соглашения, и их немало. Отказавшись от правопреемства, юридически мы зарабатываем себе пробелы во многих отраслях права, и, более того, лишаемся членства в некоторых международных организациях. Однако особое мнение судьи не об этом. Судья считает необходимым разорвать существующую историко-юридическую преемственность между политическими преступлениями, совершенными советскими властями и существующей на сегодняшний день демократической Россией», — считает Черненко.

Юрист добавил, что особое мнение Арановского было изложено в постановлении о признании неконституционными некоторых положений законов, которые касаются жилищных прав граждан пострадавших от репрессий.

«Не нужно быть правопреемником пиромана, чтобы спасать погорельцев». В юридической доктрине, как верно отмечает судья, на самом деле есть неопределенность относительно соотношения возмещения вреда вследствие деликта и правопреемства по такому обязательству. Но пока законодатель стоит на началах защиты потерпевшего любыми способами, даже если на стороне правонарушителя вступил правопреемник», — считает Черненко.

По его мнению, причинившее вред юридическое лицо в отсутствие института перехода ответственности не обязано было бы его возмещать, присоединившись к другому, или разделившись на несколько (как произошло с СССР). В случае России современная политика и историческая доктрина осуждает репрессии, проводившиеся в периоды советской власти, и поэтому Россия предоставляет различного рода компенсационные меры.

«Арановский также отмечает что постановка на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях и иные существующие сегодня социальные гарантии репрессированным лицам ничтожно малы относительно тяжести преступлений, совершенных властями во времена СССР», — указал эксперт.

В свою очередь специальный советник коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин назвал предложение судьи КС выборочным правопреемством, которое признается только в отношении международных договоров и внешнеполитических обязательств, принятых перед другими государствами.

«Но общее международное право не позволяет правопреемнику выборочно отказаться от ответственности за деструктивные деяния предшествующей власти. Правопреемство — одна из самых проблемных тем международного публичного права. Она осложняется наличием двух Венских конвенций, одна из которых не вступила в силу, а вторая — не содержит среди участников ключевые государства, что делало бы ее универсальной. В силу вступила конвенция 1978 года о правопреемстве в отношении договоров, а конвенция 1983 года о государственной собственности, государственных архивах и долгах — нет», — отметил Гландин.

Он указал на то, что Российская Федерация неоднократно признавала и подчеркивала свою приверженность обязательствам бывшего СССР. Гландин привел в пример тот факт, что страна приняла на себя львиную долю, доставшуюся от бывшего СССР.

«О своем нежелании продолжать обязательства СССР, вытекающие из ответственности за действия собственных правоприменительных органов, Россия не заявляла. Те договоры или обязательства, которые Россия хотела прекратить, она делала руководствуясь буквой соответствующего договора. Об этом говорит, например, прекращение членства в Совете экономической взаимопомощи (СЭВ) и расформирование данной международной организации. Так появилась доктрина континуитета, или продолжательства России. Кроме того, коммунистическая партия и соответственный советский режим не были запрещены в России в установленном порядке», — заключил эксперт.

Свое мнение судья Арановский высказал в дополнении к постановлению Конституционного суда от 10 декабря 2019 года (pdf.) о возмещении жилья, изъятого в годы советских репрессий, на это обратил внимание «Коммерсантъ». Высказывая данную инициативу, судья КС отметил, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. По мнению судьи, этот факт делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний.