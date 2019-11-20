Путин объяснил причину распада СССР неэффективной политикой

По словам президента России, распад СССР почти никак не связан с увеличением национализма в Прибалтике, а вызван только неэффективной экономической политикой в стране

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Причиной распада Советского Союза стала проводимая в стране неэффективная экономическая политика, приведшая к фактическому коллапсу в социальной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!».

Глава государства подчеркнул, что распад СССР почти никак не связан с ростом националистических настроений в Прибалтике. «В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика (СССР. — РБК) которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — пояснил он.

Результаты неэффективной экономики в Советском Союзе сказались на политической сфере. «Правда, результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», — сказал Путин.

Владимир Путин не раз заявлял, что распад СССР является одним из самых трагических событий в истории страны. «Я продолжаю настаивать, что это трагедия, и прежде всего гуманитарного характера», — сказал глава государства в ходе дискуссии в клубе «Валдай» в октябре 2015 года. В январе 2016-го Путин раскритиковал результаты деятельности и идеи Владимира Ленина, которые, по его словам, «заложили атомную бомбу» под Россию и привели в итоге к распаду Советского Союза.