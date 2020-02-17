Судья КС предложил не считать Россию правоприемницей СССР

По мнению Константина Арановского, Советский Союз был незаконно созданным государством, а его власти несут ответственность за многочисленные преступления

Константин Арановский (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по по одному из принятых решений заявил, что страна является не правоприемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, таким образом Арановский решил прокомментировать решение КС, разрешая компенсировать утерянное жилье детям пострадавших от политических репрессий. По его мнению, реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником.

«Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний»,— написал Арановский.

Судья заявил, что Россия не должна замешать собою «государство павшего социализма», поскольку Советская власть несет вину за различные непростительные злодеяния, «начиная со свержения законной власти Учредительного собрания». «Не быть ей правопредшественницей правовой демократии», - добавил судья.

При этом Арановский добавил, что после «реконструкции суверенной государственности» Россия должна восстанавливать справедливость «ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».