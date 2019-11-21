Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

По мнению Горбачева, в основе распада Советского Союза лежали отношения между республиками, а не экономические причины, о которых заявил Путин

Михаил Горбачев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил на слова российского лидера Владимира Путина об экономических причинах распада СССР, отметив, что на тот момент усовершенствования требовали отношения между союзными республиками. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Серьезные (доводы. — РБК) состоят в том, что нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы», — заявил он.

По словам Горбачева, у союзных республик возникло свое государственное понимание, и со сложившейся ситуацией нужно было считаться. Однако это не всегда учитывалось, добавил бывший советский лидер.

По его мнению, тогда нужно было усовершенствовать отношения внутри страны. Горбачев предложил прочитать наработки комиссии, которую он возглавлял, где говорилось, «каким должен быть новый Союз».