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Кремль ответил на предложение не считать Россию правопреемницей СССР

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, ранее предложившего не считать Российскую Федерации правопреемницей советской власти, передает корреспондент РБК.  

«В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей СССР», — сказал представитель Кремля, отметив, что мнение Арановского является «особым». 

Материал дополняется 

Теги: Дмитрий Песков, Конституционный суд, СССР
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