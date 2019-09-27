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Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году
Для реализации плана Россия якобы договаривается о том, чтобы некоторые бывшие страны — члены Советского Союза объявили нейтралитет, заявил экс-президент Грузии
Михаил Саакашвили (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».

«Путин планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — сообщил Саакашвили.

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Путин ответил на вопрос о его статусе после 2024 года

Он отметил, что часть плана российского президента — «заставить эти страны объявить нейтралитет», чтобы ослабить лидеров этих государств.

Как добавляет «Интерфакс», Саакашвили заверил, что Москва и Тбилиси ведут переговоры о нейтральном статусе Грузии, чтобы страна не вошла в НАТО и ЕС. Источник этой информации политик не уточнил. Никаких официальных заявлений на этот счет не поступало.

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Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года

В августе Путин отказался комментировать свой статус после окончания действующего президентского срока: «Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й».

Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что помощники и советники Путина ищут способ продлить его нахождение во власти. Один из рассматриваемых Кремлем вариантов — пост премьер-министра с «расширенными полномочиями» и лидера «Единой России» после парламентской реформы.

Автор: Артём Губенко
Теги: Михаил Саакашвили, Владимир Путин, СССР
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