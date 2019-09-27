Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году

Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году

Для реализации плана Россия якобы договаривается о том, чтобы некоторые бывшие страны — члены Советского Союза объявили нейтралитет, заявил экс-президент Грузии

Михаил Саакашвили (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».

«Путин планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — сообщил Саакашвили.

Он отметил, что часть плана российского президента — «заставить эти страны объявить нейтралитет», чтобы ослабить лидеров этих государств.

Как добавляет «Интерфакс», Саакашвили заверил, что Москва и Тбилиси ведут переговоры о нейтральном статусе Грузии, чтобы страна не вошла в НАТО и ЕС. Источник этой информации политик не уточнил. Никаких официальных заявлений на этот счет не поступало.