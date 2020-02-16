МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

Сергей Лавров (Фото: Алексей Никольский / Global Look Press)

Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РБК.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в «нормандском формате»] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», — отметил Грушко.

Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра. «Одновременное движение по этих трекам — стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности», — добавил он.

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. «Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — пояснил он.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал «отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском». «Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета», — отметил дипломат.