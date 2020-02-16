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МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

Сергей Лавров (Фото: Алексей Никольский / Global Look Press)

Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РБК.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в «нормандском формате»] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», — отметил Грушко.

Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра. «Одновременное движение по этих трекам — стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности», — добавил он.

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. «Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — пояснил он.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал «отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском». «Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета», — отметил дипломат.

Предыдущая встреча в «нормандском формате» прошла в Париже в декабре 2019 года. Помимо российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в ней участвовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. В частности, они договорились об установлении в Донбассе перемирия до конца 2019 года и о создании трех новых районов отвода сил к концу марта 2020-го. Помимо этого участники саммита условились о продлении закона об особом статусе региона, чтобы затем провести в нем выборы.

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Позже Зеленский заявил о необходимости внести изменения в минские соглашения, которые, в частности, могут коснуться вопроса контроля над границей. Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников сообщил, что предложения по изменениям в договоренности будут подготовлены к следующей встрече в «нормандском формате». Это необходимо для того, чтобы «они сработали», пояснял он.

После этих высказываний Путин в ходе телефонных переговоров с Зеленским задал тому вопрос, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Еще во время прошлого «нормандского саммита» российский президент в отличие от Зеленского и Меркель, допускавших изменения в минских договоренностях, отмечал, что для разрешения конфликта эти соглашения необходимо неукоснительно соблюдать.

Теги: «нормандский формат», МИД России
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