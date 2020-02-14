Зеленский обсудил с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает офис украинского лидера.

Главы государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки». Также Зеленский и Путин затронули процесс освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе, а также на территории России, в том числе в Крыму.

«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей», — отметили в офисе президента Украины.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Зеленский готов встретиться с российским президентом до нормандского саммита, который должен пройти в апреле, если это будет необходимо.