Политика , 14 фев, 18:11
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Кремль сообщил о прямом вопросе Путина к Зеленскому о Минских соглашениях
Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским задал ему вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости», — говорится в сообщении Кремля.
Во время телефонного разговора с Зеленским Путин также подчеркнул важность полной и безусловной реализации тех мер, которые были приняты на саммите в «нормандском формате», состоявшемся 9 декабря 2019 года.
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