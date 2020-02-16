Настоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом

По данным полиции, нападение совершил 26-летний житель Липецкой области. По словам протоиерея Сладкова, мужчина забежал в центральный алтарь во время богослужения. Настоятель отметил, нападавший был одет в очки, резиновые перчатки, а на его голову был накинут капюшон. Затем к мужчине подошли служители церкви, чтобы поинтересоваться причиной его странного поведения. Тогда мужчина достал нож и нанес удар одному из них. Затем он ударил еще одного помощника настоятеля.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Также у него изъяли сверток с веществом растительного происхождения, а также нож и перчатки.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, изъятое вещество — марихуана. Источник «МК» в правоохранительных органах также сообщил, что у напавшего на храм был при себе пакет с марихуаной. Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила «РИА Новости», что

нападавший был ранее судим.

Со слов матери нападавшего Татьяны, ее сын не состоял на учете в полиции или медицинских учреждениях. Женщина отметила, что новость об инциденте стала для ее семьи неожиданностью, поскольку ранее ее сын «никогда не участвовал в драках», а был спокойным и верующим человеком.

Женщина рассказала, что ее сын работает посменно на одной из строительных фирм в Москве и владеет навыками нескольких профессий: сварщика, электрика, плиточника и других.