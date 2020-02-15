Эрдоган заявил об обвинившей Турцию после «хороших» переговоров России

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Москва обвинила Анкару в срыве соглашений по деэскалации конфликта в Идлибе сразу после «довольно хороших» переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

По словам Эрдогана, несмотря на то, что он провел с Путиным такие переговоры, сразу после них Россия выдвинула против Турции «серьезные обвинения». «Ничего подобного в нашем разговоре с господином Путиным не было. Значит, снаружи одно, внутри другое», — заявил Эрдоган.

12 февраля турецкий президент обвинил Москву и официальный Дамаск в срыве соглашений по урегулированию ситуации в Идлибе. По его данным, силы президента Башара Асада вместе с российскими военными нападают на местных жителей. В этот же день после предъявленных Анкарой обвинений Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры.

После них в Кремле сообщили, что Россия продолжит придерживаться сочинских соглашений по ситуации в Сирии. Однако Турция обязалась обеспечить прекращение деятельности боевиков в Идлибе, а террористические группировки продолжают там свои атаки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Минобороны России, в свою очередь, опровергли слова Эрдогана о нападении в Сирии, также назвав причиной эскалации конфликта невыполнение Турцией своих обещаний. Отвергли обвинения Анкары и в российском МИДе.