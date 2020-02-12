МИД России ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Мария Захарова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Россия отвергает обвинения Турции в атаках российской стороны на гражданское население в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась на странице министерства в Facebook.

«Мы не принимаем эти обвинения, мы излагаем свою позицию», — заявила Захарова.

Она также отметила, что в ближайшее время «состоятся контакты с турецкими коллегами для прояснения и детализации всех трудных вопросов, которые у нас есть на повестке».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе. Он также заявил, что Турция будет наносить удары по сирийским силам везде, где сможет, если еще хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен.