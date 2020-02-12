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Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе

Владимир Путин  (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили обострившуюся обстановку в сирийском Идлибе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган обвинил режим президента Сирии Башара Асада и действующих вместе с его войсками российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.

Он пригрозил, что Турция нанесет удары по всем сирийским позициям там, где сможет, если еще хотя бы один турецкий военный будет ранен. Эрдоган уточнил, что число погибших турецких военных в сирийском Идлибе за последние дни увеличилось до 14 человек, 45 военнослужащих получили ранения. В Кремле накануне заявляли, что обеспокоены ситуацией в Идлибе, а также отмечали, что террористические группировки вольготно чувствуют себя в идлибской зоне.

Анкара 10 и 11 февраля сбила два вертолета сирийской армии, ответив таким образом на обстрел своих военных в Идлибе. Дамаск, в свою очередь, обвинил турецкую сторону в нарушении суверенитета страны и препятствовании в борьбе с терроризмом, а также заявил, что продолжит отвечать на атаки турок.

По данным сирийских военных, Турция посылает свои войска в провинции Идлиб и Алеппо, наносит удары по районам с местными жителями, «помогая террористам контролировать территории».

Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб был подписан после переговоров Путина и Эрдогана осенью 2018 года.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб, телефонный разговор
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