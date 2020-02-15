Лавров порассуждал о несогласии в отношениях России и Турции

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров (Фото: DMFA Russia / Global Look Press)

Россия и Турция находятся в хороших отношениях, но это не значит, что Москва обязана во всем с Анкарой соглашаться, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе 56-й Мюнхенской конференции. Трансляция его выступления велась на сайте министерства.

По мнению Лаврова, полного согласия по какой-либо проблеме не может быть между любыми двумя странами в целом. «Если такое присутствует, то это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает», — отметил он.

Помимо этого, по словам министра, соглашение России и Турции по Идлибу не означает, что российская сторона перестанет бороться с террористическими группировками в сирийской провинции. По договоренностям между странами, заключенным осенью 2019 года, в ней, а также в провинции Алеппо были созданы зоны деэскалации и организована работа совместных патрулей.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил войска лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с ними российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. До этого Анкара также сбила два вертолета сирийской армии, ответив так на обстрел своих военных в сирийской провинции. Дамаск, со своей стороны, обвинил ее в нарушении государственного суверенитета и препятствовании в борьбе с террористами. Минобороны России заявило, что слова Эрдогана не соответствуют действительности.