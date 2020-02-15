Лавров заявил о неизбежности победы над терроризмом в сирийском Идлибе

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о неизбежности победы над терроризмом в сирийском Идлибе. Трансляция велась на сайте МИДа.

«Отмечу еще один момент, который напрямую касается Идлиба. Неизбежность победы над терроризмом», — сказал министр.

Он добавил, что «самое главное — отмежевание нормальной оппозиции от террористов». Лавров назвал эту задачу сложной. При этом он указал на то, что контакты России и Турции на уровне экспертов, дипломатов, военных, служб безопасности продолжаются. Целью переговоров заявлены поиски путей выполнения договоренностей по Идлибу.

«Очередные контакты состоятся на следующей неделе», — заявил глава МИДа России.

Говоря об отношениях России и Турции, Лавров назвал их «очень хорошими». «Это не означает, что мы должны во всем соглашаться. Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами», — сказал Лавров. Если присутствует такой момент, это «немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает», отметил министр.

В субботу, 15 февраля, Сергей Лавров провел «на полях» Мюнхенской конференции переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

8 февраля участники российской и турецкой делегаций в Анкаре провели переговоры по ситуации в Идлибе, а также обсудили совместные шаги для продвижения политического процесса в Сирии. В состав делегаций вошли представители внешнеполитических ведомств обеих стран. Участники условились продолжить переговоры на следующей неделе.