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Вирус из Китая ,  
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В Сингапуре сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом

Фото: Maverick Asio / Global Look Press

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о пяти новых случаях заражения коронавирусом типа COVID-19 на территории города-государства. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Отмечается, что все инфицированные связаны с предыдущими кластерами распространения вируса. В числе заболевших — местные граждане, а также выходцы из Китая и Бангладеш, работающие на нескольких предприятиях.

По состоянию на 15 февраля общее число инфицированных в стране достигло 72 человек. Выздоровели 18 человек.

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Первый случай заражения коронавирусом в Сингапуре был выявлен 23 января. На следующий день число заразившихся увеличилось до трех.

4 февраля в Сингапуре из-за распространения коронавируса отменили саммит представителей международных организаций, контролирующих работу воздушного транспорта. Мероприятие должно было состояться накануне авиашоу Singapore Airshow, которое проходит каждые два года. Из-за того, что организаторы не смогли гарантировать безопасность от заражения коронавирусом, в мероприятии отказались участвовать представители российских предприятий «Ростех» и «Роскосмос».

По последним данным китайских медиков, за сутки в провинции Хубэй зарегистрировали 2420 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 1923 пришлось на столицу региона — Ухань. В остальных регионах материкового Китая зафиксировали 221 случай нового заражения, умерли два человека (оба в провинции Хэнань, которая находится к северу от Хубэя).

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В материковом Китае с начала января умерли 1523 человека, в провинции Хубэй — 1457 человек, в Ухане — 1123 человека.

Теги: Сингапур, коронавирус
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