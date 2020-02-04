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Саммит авиации перед Singapore Airshow отменили из-за коронавируса

Фото: Feline Lim / Reuters

В Сингапуре отметили встречу официальных представителей международной авиации в связи с распространением коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и три источника в отрасли. Саммит должен был состояться накануне Singapore Airshow, которое проходит каждые два года.

По данным агентства, само авиашоу состоится, хотя и с некоторыми ограничениями. На нем не будут присутствовать представители десяти китайских авиастроительных компаний, включая Commercial Aircraft Corporation of China (Comac).

«Ростех» и «Роскосмос» не поедут на Singapore Airshow из-за коронавируса
Политика

Материал дополняется.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сингапур, авиашоу
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