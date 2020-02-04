Вирус из Китая , 04 фев, 08:24
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Саммит авиации перед Singapore Airshow отменили из-за коронавируса
В Сингапуре отметили встречу официальных представителей международной авиации в связи с распространением коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и три источника в отрасли. Саммит должен был состояться накануне Singapore Airshow, которое проходит каждые два года.
По данным агентства, само авиашоу состоится, хотя и с некоторыми ограничениями. На нем не будут присутствовать представители десяти китайских авиастроительных компаний, включая Commercial Aircraft Corporation of China (Comac).
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