СМИ сообщили о передаче Турцией оружия боевикам в Сирии

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Анкара снабжает боевиков в Идлибской зоне деэскалации в Сирии военной техникой и униформой турецкой армии. Об этом сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По словам их словам, сейчас в зоне де эскалации находится более 70 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии. Значительная часть этой военной техники после пересечения турецко-сирийской была передана боевикам различных террористических группировок, включая запрещенную в России «Хайят Тахрир аш-Шам», говорится в сообщениях.

«Вызывают особую обеспокоенность случаи снабжения Анкарой боевиков в Идлибской зоне деэскалации формой регулярных Вооруженных сил Турции», — сказал собеседник «РИА Новости». По его словам, в дальнейшем террористы, под видом турецких военнослужащих, принимают участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

Как отметил источник ТАСС, турецкие бронемашины, которыми управляют экипажи боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», все чаще фиксируются сирийцами в атакующих боевых порядках террористов и становятся целями на поражение.