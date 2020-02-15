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Война в Сирии ,  
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СМИ сообщили о передаче Турцией оружия боевикам в Сирии

Фото: Xinhua / Global Look Press

Анкара снабжает боевиков в Идлибской зоне деэскалации в Сирии военной техникой и униформой турецкой армии. Об этом сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По словам их словам, сейчас в зоне де эскалации находится более 70 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии. Значительная часть этой военной техники после пересечения турецко-сирийской была передана боевикам различных террористических группировок, включая запрещенную в России «Хайят Тахрир аш-Шам», говорится в сообщениях.

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«Вызывают особую обеспокоенность случаи снабжения Анкарой боевиков в Идлибской зоне деэскалации формой регулярных Вооруженных сил Турции», — сказал собеседник «РИА Новости». По его словам, в дальнейшем террористы, под видом турецких военнослужащих, принимают участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

Как отметил источник ТАСС, турецкие бронемашины, которыми управляют  экипажи боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», все чаще фиксируются сирийцами в атакующих боевых порядках террористов и становятся целями на поражение.

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РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

Обострение ситуации в Идлибе произошло в начале этой недели. 10 февраля Анкара сообщила о гибели пяти своих военных и еще пяти раненых в результате обстрела со стороны правительственных войск Сирии. После этого Турция сбила сирийский вертолет, уничтожила три танка и «нейтрализовала» 101 сирийского солдата.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с войсками его правительственной армии российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. Он также пригрозил, что, если еще хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен, республика будет наносить удары по сирийским силам везде, где сможет.

Кремль, отвечая на обвинения Эрдогана, заявил, что Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии. «В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что эти группировки продолжают осуществлять агрессивную деятельность.

Теги: Сирия, Турция, боевики, новости РБК
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